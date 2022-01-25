В Народной милиции ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную

Украинская армия готовится к военным действиям в Донбассе. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

"Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную", — подчеркнул он.

По данным главы ведомства, Вооружённые силы Украины активизировались не только в зоне проведения операции, но и по всей территории страны. В частности, по его словам, речь идёт о Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях. Разведка ЛНР следит за передвижением техники и готова реагировать оперативно, резюмировал Лещенко.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор". При этом радикалов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.