В Народной милиции ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную
По словам представителя ведомства Лещенко, украинские войска активизировались по всей стране. В частности, речь идёт о Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях.
Позиции украинских военных у линии разграничения сторон в Донецкой области. Фото © ТАСС / AP / Andriy Dubchak
Украинская армия готовится к военным действиям в Донбассе. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.
"Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную", — подчеркнул он.
По данным главы ведомства, Вооружённые силы Украины активизировались не только в зоне проведения операции, но и по всей территории страны. В частности, по его словам, речь идёт о Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях. Разведка ЛНР следит за передвижением техники и готова реагировать оперативно, резюмировал Лещенко.
Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор". При этом радикалов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.
Также Лайф рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора". Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
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