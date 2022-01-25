Навального, Соболь, Гимади и Албурова добавили в список террористов и экстремистов
Эти граждане числились в организациях, запрещённых в России. Ранее Лайф сообщал, что в соответствующий перечень были включены Леонид Волков и Иван Жданов.
Алексей Навальный. Фото © Instagram / navalny
В перечень террористов и экстремистов включили бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь, блогера Алексея Навального, его соратников Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"Албуров Георгий Валентинович, 09.10.1989 года рождения, город Уфа Республики Башкортостан <...> Гимади Вячеслав Ильич, 29.09.1985 года рождения, город Новосибирск <...> Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения, село Бутынь Одинцовского района Московской области <...> Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения, город Лобня Московской области", — отмечается в соответствующем перечне.
Кроме того, Росфинмониторинг признал террористами и экстремистами и других сторонников Навального. Среди них — Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов, а также Павел Зеленский.
Ранее Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов. Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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