Навального, Соболь, Гимади и Албурова добавили в список террористов и экстремистов

В перечень террористов и экстремистов включили бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь, блогера Алексея Навального, его соратников Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

"Албуров Георгий Валентинович, 09.10.1989 года рождения, город Уфа Республики Башкортостан <...> Гимади Вячеслав Ильич, 29.09.1985 года рождения, город Новосибирск <...> Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения, село Бутынь Одинцовского района Московской области <...> Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения, город Лобня Московской области", — отмечается в соответствующем перечне.

Кроме того, Росфинмониторинг признал террористами и экстремистами и других сторонников Навального. Среди них — Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов, а также Павел Зеленский.

Ранее Росфинмониторинг включил Волкова и Жданова в перечень террористов и экстремистов. Они являются соратниками блогера Алексея Навального и числились в организациях, запрещённых в России и выполнявших функции иноагента.