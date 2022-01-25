В Ташкенте эвакуировали пассажиров, застрявших в метро из-за отключения электричества

В Ташкенте из метро эвакуировали пассажиров, застрявших из-за отключения электричества. Об этом сообщил "Sputnik Узбекистан" в телеграм-канале со ссылкой на МЧС.

"Всех застрявших пассажиров метро эвакуировали", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минэнерго Узбекистана сообщила, что в регионах началась работа по восстановлению электроснабжения. В связи с поэтапным восстановлением электроснабжения жителям следует отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, отметили в ведомстве.