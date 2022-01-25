В Ташкенте эвакуировали пассажиров, застрявших в метро из-за отключения электричества
В регионах Узбекистана началась работа по восстановлению электроснабжения, сообщили в Минэнерго страны. Жителей призвали отключить газовые и электрические приборы.
Метро Ташкента © Wikipedia
В Ташкенте из метро эвакуировали пассажиров, застрявших из-за отключения электричества. Об этом сообщил "Sputnik Узбекистан" в телеграм-канале со ссылкой на МЧС.
"Всех застрявших пассажиров метро эвакуировали", — говорится в сообщении.
Пресс-служба Минэнерго Узбекистана сообщила, что в регионах началась работа по восстановлению электроснабжения. В связи с поэтапным восстановлением электроснабжения жителям следует отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что в Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошло массовое отключение электричества. Так, в Ташкенте из-за неполадок остановилось метро. Министерство энергетики республики сообщило, что проблемы связаны с крупной аварией в энергосистеме.
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