"Ведомости": Минздрав временно приостановил закупки вакцины "Эпиваккорона"

Российские вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" не поступают в регионы с начала 2022 года. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов, Минздрав РФ на время приостановил закупки и поставки препаратов.

Так, опрос среди 85 региональных Минздравов и департаментов здравоохранения показал, что последние партии вакцины регионы получили в конце ноября — начале декабря прошлого года, а вот даты следующих поставок неизвестны. В научном центре "Вектор", разработавшем препарат, заявили, что производство вакцины идёт в соответствии с утверждёнными планами, однако выпускается ли препарат сейчас, не уточнили.

Некоторые собеседники издания заметили, что "Эпиваккорона" не пользуется спросом у населения. В Минпромторге же заявили, что запас российских вакцин во всех субъектах страны сформирован в значительном количестве и препаратов хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз. Сами же производители "Эпиваккороны" готовы к продолжению выпуска вакцин, если их закупки и поставки возобновятся.