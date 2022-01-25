Медицина и IT возглавили рейтинг самых престижных специальностей по результатам опроса российских школьников
В топ-5 также вошли предприниматели, журналисты и юристы. К слову, получать высшее образование после окончания школы собирается лишь чуть больше половины опрошенных — 53,7%.
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Российское движение школьников (РДШ) провело опрос среди учащихся 1–11 классов о том, какие специальности и вузы они считают наиболее престижными, а также где и на кого планируют учиться сами. Опрос приурочен ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. В нём участвовало 23 497 детей из 85 регионов страны.
Оказалось, что получать высшее образование после окончания школы собирается чуть больше половины опрошенных школьников (53,7%). Около четверти респондентов рассказали, что будут поступать в техникумы или колледжи (24,4%). Менее половины школьников (44,9%) хотят остаться учиться в своём регионе, а в Москву или Санкт-Петербург планирует поступать пятая часть опрошенных (19,8%). К слову, в списке самых престижных университетов оказались преимущественно вузы Москвы и Петербурга. Лидеры рейтинга — МГУ (26,3%), СПбГУ (10,1%), МГИМО (5,2%).
Рейтинг профессий, которые опрошенные школьники считают наиболее престижными, возглавили профессии медицинской сферы (10%). В топ-5 также вошли IT-специалисты (9,9%), предприниматели (8,2%), журналисты и блогеры (7,4%), юристы (7,3%).
"Важно отметить, что медицина является лидером у ребят с 1 по 8 класс, тогда как среди школьников 9–11 классов первое место занимают профессии в области компьютерных технологий", — прокомментировали Лайфу в пресс-службе Российского движения школьников.
Ранее Superjob спрогнозировал рост зарплат у медиков, строителей и курьеров в 2022 году. Ситуация на рынке труда складывается интересно: медицинскому персоналу больше платят не в крупных городах, а в регионах, а на рабочие специальности всё чаще претендуют квалифицированные специалисты с высшим образованием, говорят эксперты.
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