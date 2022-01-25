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Эксперт Пшеничная: Тяжёлые последствия "омикрона" развиваются после 9–10 дней болезни

По словам специалиста, в группу риска входят в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Кроме того, болезнь тяжело переносят маленькие дети.

25 января, 09:01
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Самые тяжёлые последствия коронавируса при заражении омикрон-штаммом развиваются после девяти-десяти дней болезни. Об этом рассказала в беседе с "Лентой.ру" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В лёгких омикрон размножается в десять раз медленнее, поэтому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения лёгких при омикроне также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после девятого-десятого дня болезни", — отметила она.

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Пшеничная подчеркнула, что концентрация "омикрона" в верхних дыхательных путях в десять раз выше, чем у "дельты". По словам специалиста, в группу риска входят в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Кроме того, болезнь тяжело переносят маленькие дети — у них может возникнуть бронхиолит.

Ранее диетолог Маргарита Королёва назвала продукты, которые замедляют выздоровление при "омикроне". Многие из них имеют низкую питательную ценность и нагружают иммунную систему человека, отметила эксперт. Еда должна быть натуральной и с максимальным количеством минералов и витаминов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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