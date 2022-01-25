Диетолог Соломатина оценила пользу янтарной кислоты для защиты от вирусов

Янтарная кислота служит универсальным "аккумулятором" для клеток, поставляющим энергию для большинства реакций, а её дефицит приводит к замедлению метаболических процессов. О том, в каких продуктах можно найти это вещество и как оно защищает от вирусов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Несмотря на то что янтарная кислота популярна в медицине и косметологии, её можно получать и с некоторыми продуктами. По словам врача, это вещество можно найти в винограде, сыре, спарже, свёкле, квашеной капусте, в мясе и морепродуктах. Как подчеркнула Соломатина, вещество положительно влияет на работу головного мозга, сердца, укрепляет иммунитет и помогает повысить стрессоустойчивость.

"При дефиците янтарной кислоты все метаболические процессы замедляются, человек чувствует ухудшение здоровья, усталость, появляется лишний вес, начинают выпадать волосы и плохо растут ногти. То есть если в организме нет энергии, то он как мерцающая затухающая лампочка Ильича, когда всё происходит на сниженном уровне", — объяснила диетолог.

Также янтарная кислота препятствует проникновению вирусов в клетки и способна защищать клеточную мембрану за счёт своих антиоксидантных свойств. По словам Соломатиной, этого вещества для профилактики потребуется немного, здесь важно не переусердствовать. Кислота способна раздражать желудочно-кишечный тракт, и её стоит принимать с осторожностью тем, у кого диагностирован гастрит, изофагит, язва в стадии обострения или глаукома, подчеркнула специалист.