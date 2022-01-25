Диетолог Соломатина оценила пользу янтарной кислоты для защиты от вирусов
По словам врача, вещество способно защищать клеточную мембрану за счёт своих антиоксидантных свойств. Оно также положительно влияет на работу головного мозга и сердца.
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Янтарная кислота служит универсальным "аккумулятором" для клеток, поставляющим энергию для большинства реакций, а её дефицит приводит к замедлению метаболических процессов. О том, в каких продуктах можно найти это вещество и как оно защищает от вирусов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.
Несмотря на то что янтарная кислота популярна в медицине и косметологии, её можно получать и с некоторыми продуктами. По словам врача, это вещество можно найти в винограде, сыре, спарже, свёкле, квашеной капусте, в мясе и морепродуктах. Как подчеркнула Соломатина, вещество положительно влияет на работу головного мозга, сердца, укрепляет иммунитет и помогает повысить стрессоустойчивость.
"При дефиците янтарной кислоты все метаболические процессы замедляются, человек чувствует ухудшение здоровья, усталость, появляется лишний вес, начинают выпадать волосы и плохо растут ногти. То есть если в организме нет энергии, то он как мерцающая затухающая лампочка Ильича, когда всё происходит на сниженном уровне", — объяснила диетолог.
Также янтарная кислота препятствует проникновению вирусов в клетки и способна защищать клеточную мембрану за счёт своих антиоксидантных свойств. По словам Соломатиной, этого вещества для профилактики потребуется немного, здесь важно не переусердствовать. Кислота способна раздражать желудочно-кишечный тракт, и её стоит принимать с осторожностью тем, у кого диагностирован гастрит, изофагит, язва в стадии обострения или глаукома, подчеркнула специалист.
Ранее диетолог Королёва назвала продукты, которые могут защитить от "омикрона". При этом врач напомнила, что голодание и жёсткие диеты ведут к снижению иммунитета, что крайне опасно во время непростой эпидемиологической обстановки.
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