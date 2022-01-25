Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира
Мужчине стало плохо, после чего пилоты запросили посадку в ближайшем аэропорту, однако спасти пассажира не успели — он скончался.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
ЧП произошло на рейсе "Аэрофлота", следующем по маршруту Ургенч – Москва. По данным источников Лайфа в экстренных службах, одному из пассажиров стало плохо, КВС запросил посадку в Оренбурге. Самолёт сел, но оказать мужчине помощь не успели — он скончался. Подробности выясняются.
На днях Лайф сообщал, что самолёт авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сочи из-за смерти пассажира — тот умер во время полёта.
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