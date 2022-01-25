Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира

ЧП произошло на рейсе "Аэрофлота", следующем по маршруту Ургенч – Москва. По данным источников Лайфа в экстренных службах, одному из пассажиров стало плохо, КВС запросил посадку в Оренбурге. Самолёт сел, но оказать мужчине помощь не успели — он скончался. Подробности выясняются.