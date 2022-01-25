Диетолог Королёва назвала продукты, которые замедляют выздоровление при "омикроне"

Больным "омикроном" не стоит есть сладкое, солёное и копчёное, так как эти продукты замедляют выздоровление. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Все рафинированные продукты, подготовленные для нас промышленностью, имеют низкую питательную ценность. Там много тех компонентов, которые будут напрягать иммунную систему. Они будут отвлекать организм от борьбы с вирусом", — уточнила она.

Особенно важно отказаться от сладкого, добавила Королёва, так как оно ускоряет процесс старения организма. Также в перечень нежелательных продуктов при болезни входят копчёности и алкоголь. Ещё диетолог советует отказаться от солёных продуктов.

"Они задерживают жидкость, и это будет препятствовать естественной детоксикации организма во время вирусной инфекции", — объяснила врач.

Помочь же в выздоровлении могут кисломолочные продукты из-за наличия в них полезных веществ. Однако если у больного есть непереносимость лактозы, то они, наоборот, могут нагрузить иммунную систему. Королёва подчеркнула, что еда должна быть натуральной с максимальным количеством минералов, витаминов и высокой питательной ценностью в смысле белков, жиров и углеводов. По словам диетолога, этим характеристикам, в частности, отвечают зерновые, овощи и фрукты.