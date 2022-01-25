Месси поужинал с главным тренером "Барселоны" на фоне слухов о возвращении в клуб
Летом 2021 года аргентинец перешёл в ПСЖ после более чем 20 лет, проведённых в молодёжной и основной команде сине-гранатовых.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону, где поужинал с главным тренером одноимённой команды Хави, сообщает OnzeTv3.
Кроме Хави на ужине присутствовал и полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс. Сообщается, что произошло это на фоне слухов о возможном возвращении Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси (в чёрной форме). Фото © Team Pios / PSG