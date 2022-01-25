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Регион
Опубликовано 25 января 2022, 07:51

Месси поужинал с главным тренером "Барселоны" на фоне слухов о возвращении в клуб

Летом 2021 года аргентинец перешёл в ПСЖ после более чем 20 лет, проведённых в молодёжной и основной команде сине-гранатовых.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону, где поужинал с главным тренером одноимённой команды Хави, сообщает OnzeTv3.

Кроме Хави на ужине присутствовал и полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс. Сообщается, что произошло это на фоне слухов о возможном возвращении Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.

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Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет.

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси (в чёрной форме). Фото © Team Pios / PSG

Шамиль Гаджиев
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