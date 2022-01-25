Аэропорт Бишкека перешёл на автономное энергообеспечение из-за проблем с электричеством

Аэропорт Манас в Бишкеке перешёл на автономное энергообеспечение из-за отключения света. Об этом сообщает портал "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Аэропорт Манас работает. Приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад из-за отключения электричества. Остальное работает в прежнем режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушная гавань работает на половине мощности генератора. Аэропорт Ош тоже работает на генераторе.