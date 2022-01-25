Аэропорт Бишкека перешёл на автономное энергообеспечение из-за проблем с электричеством
При этом работа воздушной гавани продолжается. Однако в связи с неполадками приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад.
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Аэропорт Манас в Бишкеке перешёл на автономное энергообеспечение из-за отключения света. Об этом сообщает портал "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Аэропорт Манас работает. Приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад из-за отключения электричества. Остальное работает в прежнем режиме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушная гавань работает на половине мощности генератора. Аэропорт Ош тоже работает на генераторе.
Ранее Лайф сообщал, что в Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошло массовое отключение электричества. Как отметили в Ташкенте, проблемы связаны с крупной аварией в энергосистеме.
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