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Аэропорт Бишкека перешёл на автономное энергообеспечение из-за проблем с электричеством

При этом работа воздушной гавани продолжается. Однако в связи с неполадками приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад.

25 января, 07:59

© Pixabay

Аэропорт Манас в Бишкеке перешёл на автономное энергообеспечение из-за отключения света. Об этом сообщает портал "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Аэропорт Манас работает. Приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад из-за отключения электричества. Остальное работает в прежнем режиме", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что воздушная гавань работает на половине мощности генератора. Аэропорт Ош тоже работает на генераторе.

Ранее Лайф сообщал, что в Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошло массовое отключение электричества. Как отметили в Ташкенте, проблемы связаны с крупной аварией в энергосистеме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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