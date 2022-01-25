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Уведомления отключены

В Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошло массовое отключение электричества

Так, в Ташкенте из-за неполадок остановилось метро. Министерство энергетики республики сообщило, что проблемы связаны с крупной аварией в энергосистеме.

25 января, 07:14

© Pixabay

Сразу в трёх странах Центральной Азии произошло отключение электричества. Так, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке, а также в Ташкенте.

Как сообщает портал Zakon.kz, из-за неполадок в Алма-Ате не работают светофоры, в администрации города сообщили, что упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по переподключению. Кроме того, электричества нет также в районах Тараза, Шымкента и других регионах.

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В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро. Минэнерго Узбекистана сообщило, что неполадки связаны с крупной аварией в энергосистеме. Кроме того, в столице республики не работают светофоры, власти призывают жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.

В Бишкеке электричество отключилось около полудня. Проблемы также испытывают жители города Ош, некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей. Как сообщает ТАСС, в столице Киргизии также отключено отопление, а в некоторых районах нет воды.

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Ранее Лайф сообщал, что в середине января около 180 тысяч жителей восьми регионов России остались без света из-за непогоды. В том числе аварийное отключение электроснабжения произошло в пригороде Махачкалы и семи районах Дагестана, отметили в Минэнерго РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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