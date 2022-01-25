В Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошло массовое отключение электричества

Сразу в трёх странах Центральной Азии произошло отключение электричества. Так, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке, а также в Ташкенте.

Как сообщает портал Zakon.kz, из-за неполадок в Алма-Ате не работают светофоры, в администрации города сообщили, что упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по переподключению. Кроме того, электричества нет также в районах Тараза, Шымкента и других регионах.

В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро. Минэнерго Узбекистана сообщило, что неполадки связаны с крупной аварией в энергосистеме. Кроме того, в столице республики не работают светофоры, власти призывают жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.

В Бишкеке электричество отключилось около полудня. Проблемы также испытывают жители города Ош, некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей. Как сообщает ТАСС, в столице Киргизии также отключено отопление, а в некоторых районах нет воды.