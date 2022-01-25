На Алтае завели дела на мать и её сожителя, выгнавших ребёнка на мороз

В Алтайском крае задержаны 31-летняя мать и её 34-летний сожитель, которые "в воспитательных целях" выгнали на мороз голого ребёнка. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию" и "Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев". В ближайшее время в суд направят ходатайство об их аресте.

"Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев: шести и полутора лет со стороны матери и сожителя. Семья состоит на учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности", — добавили в региональном СУ СКР.