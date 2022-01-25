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На Алтае завели дела на мать и её сожителя, выгнавших ребёнка на мороз

Семья состоит на учёте, а женщина и мужчина ранее уже привлекались к административной и уголовной ответственности.

25 января, 06:46
<p>Мать избитых детей в Алтайском крае. Фото © СУ СКР по Алтайскому краю</p>

Мать избитых детей в Алтайском крае. Фото © СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержаны 31-летняя мать и её 34-летний сожитель, которые "в воспитательных целях" выгнали на мороз голого ребёнка. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию" и "Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев". В ближайшее время в суд направят ходатайство об их аресте.

"Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев: шести и полутора лет со стороны матери и сожителя. Семья состоит на учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности", добавили в региональном СУ СКР.

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Напомним, жители села Селезнёво в Алтайском крае сняли шокирующее видео — на кадрах шестилетний мальчик стоит на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, а родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав сейчас рассматривает местный суд.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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