НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана

В этот же день президент республики снял Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.

25 января, 06:36
<p>Нуралан Абдиров © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nurlan_Abdirov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Нуралан Абдиров © Wikipedia

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост председателя Центральной избирательной комиссии республики Нурлана Абдирова, который до этого являлся членом Сената. Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий указ.

"Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Дочь Назарбаева вернулась в Instagram с философскими цитатами Омара Хайяма

Дочь Назарбаева вернулась в Instagram с философскими цитатами Омара Хайяма

В этот же день Токаев освободил от должности председателя Центризбиркома Берика Имашева. Кроме того, указом он прекратил полномочия Абдирова в качестве члена верхней палаты парламента республики.

Ранее Токаев назвал причиной беспорядков в Казахстане "недопустимый разрыв между богатыми и бедными". Поэтому, подчеркнул президент республики, сейчас необходимо в срочном порядке приступить к работе по перезагрузке экономической политики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1