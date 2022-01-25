Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост председателя Центральной избирательной комиссии республики Нурлана Абдирова, который до этого являлся членом Сената. Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий указ.

"Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

В этот же день Токаев освободил от должности председателя Центризбиркома Берика Имашева. Кроме того, указом он прекратил полномочия Абдирова в качестве члена верхней палаты парламента республики.