Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана
В этот же день президент республики снял Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.
Нуралан Абдиров © Wikipedia
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост председателя Центральной избирательной комиссии республики Нурлана Абдирова, который до этого являлся членом Сената. Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий указ.
"Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
В этот же день Токаев освободил от должности председателя Центризбиркома Берика Имашева. Кроме того, указом он прекратил полномочия Абдирова в качестве члена верхней палаты парламента республики.
Ранее Токаев назвал причиной беспорядков в Казахстане "недопустимый разрыв между богатыми и бедными". Поэтому, подчеркнул президент республики, сейчас необходимо в срочном порядке приступить к работе по перезагрузке экономической политики.
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