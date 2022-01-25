В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании сотрудников на ковид

Рекомендации Роспотребнадзора о тестировании сотрудников на коронавирус не являются обязательными к исполнению. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", — говорится в сообщении.