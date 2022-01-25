В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании сотрудников на ковид
В федеральной службе отметили, что документ описывает наиболее оптимальные алгоритмы соответствующей работы и предназначен только для методической помощи бизнесу.
© ТАСС / Михаил Джапаридзе
Рекомендации Роспотребнадзора о тестировании сотрудников на коронавирус не являются обязательными к исполнению. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
"Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю. Речь идёт об организациях, где работает менее 500 человек. Тех, кто трудится удалённо, процедура не коснётся. В настоящее время проект обсуждается, в итоговой версии могут произойти изменения.
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