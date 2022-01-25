НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании сотрудников на ковид

В федеральной службе отметили, что документ описывает наиболее оптимальные алгоритмы соответствующей работы и предназначен только для методической помощи бизнесу.

25 января, 06:14

© ТАСС / Михаил Джапаридзе

Рекомендации Роспотребнадзора о тестировании сотрудников на коронавирус не являются обязательными к исполнению. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", — говорится в сообщении.

Член ОП Петров предложил освобождать простуженных россиян от работы на три дня

Член ОП Петров предложил освобождать простуженных россиян от работы на три дня

Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю. Речь идёт об организациях, где работает менее 500 человек. Тех, кто трудится удалённо, процедура не коснётся. В настоящее время проект обсуждается, в итоговой версии могут произойти изменения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1