Рок-группа Maneskin отменила концерты в России из-за коронавируса

В марте группа Maneskin должна была приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург , а также выступить в европейских странах. Но, как объяснили рокеры, они не могут гарантировать безопасность на мероприятиях, тем более что у каждой страны свои правила и ситуация с заболеваемостью.

"Нам очень жаль сообщать вам, что мы вынуждены отложить весь тур из-за ситуации с ковидом. Мы долго работали над этим туром и всё было готово к выступлению, но, к сожалению, в последние несколько дней мы получили плохие новости о правилах рассадки в залах. Мы не можем гарантировать проведение всех концертов, потому что в каждой стране свои правила и мы, конечно же, должны их придерживаться, потому что хотим, чтобы наши концерты проходили в полной безопасности для всех", — заявили участники Maneskin.