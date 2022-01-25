Рок-группа Maneskin отменила концерты в России из-за коронавируса
Музыканты должны были приехать в Москву и Санкт-Петербург в начале весны. Новые даты выступлений они пообещали объявить не позднее 1 марта.
Итальянская рок-группа Maneskin отменила концерты в России из-за ситуации с коронавирусом. Кадр видео © Instagram / maneskinofficial
Рок-группа Maneskin сообщила об отмене концертов в России и Европе из-за ситуации с коронавирусом. Видео © Instagram / maneskinofficial
Итальянская рок-группа Maneskin, которая стала победителем на песенном конкурсе Евровидение-2021, не приедет в Россию с концертами из-за ситуации с ковидом. Об этом участники музыкального коллектива объявили в "Инстаграме".
В марте группа Maneskin должна была приехать с концертами в Москву и Санкт-Петербург, а также выступить в европейских странах. Но, как объяснили рокеры, они не могут гарантировать безопасность на мероприятиях, тем более что у каждой страны свои правила и ситуация с заболеваемостью.
"Нам очень жаль сообщать вам, что мы вынуждены отложить весь тур из-за ситуации с ковидом. Мы долго работали над этим туром и всё было готово к выступлению, но, к сожалению, в последние несколько дней мы получили плохие новости о правилах рассадки в залах. Мы не можем гарантировать проведение всех концертов, потому что в каждой стране свои правила и мы, конечно же, должны их придерживаться, потому что хотим, чтобы наши концерты проходили в полной безопасности для всех", — заявили участники Maneskin.
Они поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали сообщить новые даты выступлений не позднее 1 марта.
Ранее Лайф рассказывал, что солист Maneskin Дамиано Давид появился на премии MTV в весьма необычном образе — в чулках и трусах со стразами.
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