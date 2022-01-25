"Не решились никуда маму везти": Страдающая Альцгеймером Маргарита Терехова подхватила болезнь, от которой умер её муж
Супруг народной артистки России Георгий Гаврилов ушёл из жизни в конце 2020 года в возрасте 60 лет. Сама же Терехова уже много лет прикована к постели.
Актриса Маргарита Терехова. Фото © ТАСС / Антон Тушин
Актриса Маргарита Терехова более 15 лет страдает от болезни Альцгеймера. Много лет звезда советского кино прикована к постели, не встаёт и никого не узнаёт. Недавно знаменитая артистка столкнулась с новой болезнью. Об этом рассказал её сын Александр Терехов в эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.
"Мы с ужасом обнаружили CoViD-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, всё обошлось, всё хорошо", — поведал Терехов.
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Также сын артистки рассказал, как 79-летняя звезда кино борется с Альцгеймером. По его словам, через три-четыре года этого заболевания человек сильно меняется. Врачи не рекомендуют смену обстановки, однако периодически Терехову всё-таки кладут в больницу. При этом сын актрисы и её дочь Анна делают всё необходимое, чтобы их маме было комфортно дома.
Александр отметил, что одно время семья не догадывалась о развитии у артистки страшного недуга, списывая странности на особенности характера. Но когда ситуация усугубилась, пришлось забить тревогу. В какой-то момент рассеянность и отрешённость перетекли в болезнь. И вот тогда пришлось актрису вести к врачу.
Напомним, в конце 2020 года умер муж Маргариты Тереховой, режиссёр Георгий Гаврилов. Он почти месяц провёл в реанимации с коронавирусом.
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