Актриса Маргарита Терехова более 15 лет страдает от болезни Альцгеймера. Много лет звезда советского кино прикована к постели, не встаёт и никого не узнаёт. Недавно знаменитая артистка столкнулась с новой болезнью. Об этом рассказал её сын Александр Терехов в эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

"Мы с ужасом обнаружили CoViD-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, всё обошлось, всё хорошо", — поведал Терехов.

Также сын артистки рассказал, как 79-летняя звезда кино борется с Альцгеймером. По его словам, через три-четыре года этого заболевания человек сильно меняется. Врачи не рекомендуют смену обстановки, однако периодически Терехову всё-таки кладут в больницу. При этом сын актрисы и её дочь Анна делают всё необходимое, чтобы их маме было комфортно дома.

Александр отметил, что одно время семья не догадывалась о развитии у артистки страшного недуга, списывая странности на особенности характера. Но когда ситуация усугубилась, пришлось забить тревогу. В какой-то момент рассеянность и отрешённость перетекли в болезнь. И вот тогда пришлось актрису вести к врачу.