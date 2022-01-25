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Народная милиция ДНР заявила о переброске Украиной в Донбасс РСЗО и танков

По словам представителя Донецкой Народной Республики, Киев активно стягивает вооружение для формирования ударных групп в районы линии соприкосновения.

25 января, 01:00
<p>Т-72 Вооружённых сил Украины © ТАСС / Zuma</p>

Т-72 Вооружённых сил Украины © ТАСС / Zuma

Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп. Об этом рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), передаёт РИА "Новости".

"Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений", — отметил он.

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Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко также заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию.

Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

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24 января замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР фиксирует подготовку к наступлению в подразделениях ВСУ. Кроме того, разведка народной республики получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и их направлении в Донбасс.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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