Forbes: Силы ПВО Украины не смогут сбить российские бомбардировщики
Военный журналист Дэвид Акс отметил, что авиация РФ способна поражать цели на суше с высокой точностью, находясь от них на расстоянии сотен и даже тысяч километров. Поэтому украинские военные ничего с ними не смогут сделать, говорится в статье.
Ту-160 © ТАСС / Минобороны РФ
Американский журнал Forbes опубликовал материал, в котором описывается сценарий бомбардировки Украины Россией в случае начала вооружённого конфликта. Стоит подчеркнуть, что Москва не раз заявляла об отсутствии планов нападать на кого-либо.
Тем не менее американский военный корреспондент Дэвид Акс решил написать сценарий, по которому РФ, обладающая третьим по величине в мире парком бомбардировщиков после ВВС Китая и США, нанесёт удары по Украине крылатыми ракетами, задействовав Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.
Акс отметил, что российские бомбардировщики способны поражать цели на суше с высокой точностью, находясь от них на расстоянии сотен и даже тысяч километров. Фактически самолёты РФ будут находиться вне досягаемости средств ПВО и украинские военные ничего с ними сделать не смогут.
Автор напомнил, что Москва лишь в 2015 году вооружила Ту-160 крылатыми ракетами Х-101 для атак по наземным целям. До этого больше внимания уделялось противокорабельным ракетам. В статье подчёркивается, что Х-101 способна пролететь пять тысяч километров и при помощи спутникового наведения поразить цель с точностью до десяти метров.
"Сегодня Ту-160 и Ту-95 регулярно используют Х-101 в Сирии для уничтожения боевиков и террористов", — указано в статье.
Украинцам при этой тактике России автор порекомендовал пассивную защиту: "Чтобы пережить ракетный натиск, украинцы должны продолжать двигаться, когда могут, и окапываться, когда не могут".
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Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Военный эксперт Виктор Баранец жёстко отреагировал на это, отметив, что сейчас альянс начинает перемещать войска туда, куда укажет Пентагон или Белый дом.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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