Forbes: Силы ПВО Украины не смогут сбить российские бомбардировщики

Американский журнал Forbes опубликовал материал, в котором описывается сценарий бомбардировки Украины Россией в случае начала вооружённого конфликта. Стоит подчеркнуть, что Москва не раз заявляла об отсутствии планов нападать на кого-либо.

Тем не менее американский военный корреспондент Дэвид Акс решил написать сценарий, по которому РФ, обладающая третьим по величине в мире парком бомбардировщиков после ВВС Китая и США, нанесёт удары по Украине крылатыми ракетами, задействовав Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

Акс отметил, что российские бомбардировщики способны поражать цели на суше с высокой точностью, находясь от них на расстоянии сотен и даже тысяч километров. Фактически самолёты РФ будут находиться вне досягаемости средств ПВО и украинские военные ничего с ними сделать не смогут.

Автор напомнил, что Москва лишь в 2015 году вооружила Ту-160 крылатыми ракетами Х-101 для атак по наземным целям. До этого больше внимания уделялось противокорабельным ракетам. В статье подчёркивается, что Х-101 способна пролететь пять тысяч километров и при помощи спутникового наведения поразить цель с точностью до десяти метров.

"Сегодня Ту-160 и Ту-95 регулярно используют Х-101 в Сирии для уничтожения боевиков и террористов", — указано в статье.