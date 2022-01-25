"Что за тупой сукин сын": Байден забыл про включённый микрофон и публично оскорбил журналиста за вопрос об инфляции
При этом американский президент сам просил задавать ему вопросы на эту тему, когда журналисты принялись спрашивать про Украину. Белый дом пока не прокомментировал инцидент.
Джо Байден. Кадр видео © C-SPAN
Президент США Джо Байден оскорбил журналиста Fox News Питера Дуси за вопрос об инфляции © C-SPAN / Twitter / bennyjohnson
Президент США Джо Байден оскорбил журналиста телеканала Fox News после того, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Американский лидер, по-видимому, забыл про включённый микрофон, и его брань услышали все. Момент попал в трансляцию встречи главы Белого дома с его экономическими советниками, которую вели американские новостные каналы, в том числе C-SPAN.
Перед встречей журналисты начали задавать Байдену вопросы о ситуации вокруг Украины. Президент в ответ пожаловался, что его не спрашивают о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда репортёр Fox News Питер Дуси задал лидеру США следующие вопросы: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах?"
В этот момент журналистов начали выводить из зала, а Байден произнёс: "Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын".
Белый дом пока не дал комментариев на тему этого инцидента.
Стоит отметить, что Питер Дуси часто задаёт острые вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. Журналист не смог пройти мимо темы инфляции, которая в прошлом году достигла в США рекордных значений за 40 лет.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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