Президент США Джо Байден оскорбил журналиста Fox News Питера Дуси за вопрос об инфляции © C-SPAN / Twitter / bennyjohnson

Президент США Джо Байден оскорбил журналиста телеканала Fox News после того, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Американский лидер, по-видимому, забыл про включённый микрофон, и его брань услышали все. Момент попал в трансляцию встречи главы Белого дома с его экономическими советниками, которую вели американские новостные каналы, в том числе C-SPAN.

Перед встречей журналисты начали задавать Байдену вопросы о ситуации вокруг Украины. Президент в ответ пожаловался, что его не спрашивают о снижении цен в стране, которое он намеревался обсудить с помощниками. Тогда репортёр Fox News Питер Дуси задал лидеру США следующие вопросы: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция — это политическая ответственность на промежуточных выборах?"

В этот момент журналистов начали выводить из зала, а Байден произнёс: "Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын".

Белый дом пока не дал комментариев на тему этого инцидента.