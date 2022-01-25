Неизвестные сообщили о "минировании" в аэропорту Южно-Сахалинска

В отдел полиции аэропорта Южно-Сахалинска поступило сообщение о минировании. Об этом сообщается в инстаграме воздушной гавани.

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"Внимание! В 08:45 (00:45) в аэропорт Южно-Сахалинск поступило сообщение о минировании одного из рейсов. В аэропорту работают спецслужбы", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в мэрии города рассказали, что информация о минировании также поступила в три школы и одну гимназию Южно-Сахалинска. А в администрации города Корсакова сообщили о шести "заминированных" школах. Всюду проведена эвакуация.