Неизвестные сообщили о "минировании" в аэропорту Южно-Сахалинска
В мэрии города рассказали, что информация о минировании также поступила в три школы и одну гимназию. А в администрации Корсакова сообщили о шести "заминированных" школах.
Аэропорт Южно-Сахалинска © Instagram / airportus
В отдел полиции аэропорта Южно-Сахалинска поступило сообщение о минировании. Об этом сообщается в инстаграме воздушной гавани.
© Instagram / airportus
"Внимание! В 08:45 (00:45) в аэропорт Южно-Сахалинск поступило сообщение о минировании одного из рейсов. В аэропорту работают спецслужбы", — говорится в сообщении.
В свою очередь, в мэрии города рассказали, что информация о минировании также поступила в три школы и одну гимназию Южно-Сахалинска. А в администрации города Корсакова сообщили о шести "заминированных" школах. Всюду проведена эвакуация.
Оперативные службы Сахалина ежедневно начиная с 17 января получают сообщения о минировании в школах, детсадах, мэрии, детской больнице и университете. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
В последние дни волна ложных сообщений об угрозе взрыва прокатилась и по нескольким регионам страны. 20 января по этой причине пришлось эвакуировать все школы Тюмени и Челябинска, а 21-го числа эстафету подхватили образовательные учреждения Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территориях школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
Комментариев: 0