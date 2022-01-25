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В давке перед матчем Камерун — Коморы на Кубке Африки погибло не менее шести человек

Игра проходила в камерунской столице — Яунде. ЧП случилось перед стадионом, толпа болельщиков пыталась пройти на арену, охрана не смогла их сдержать.

24 января, 23:22

© Twitter / mygtvsports

Давка перед матчем сборных Камеруна и Коморских островов на Кубке Африки по футболу © Twitter / mygtvsports

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африканских наций по футболу, в котором встречались сборные Камеруна и Коморских островов, возле стадиона произошла давка. В результате инцидента несколько человек погибло.

Игра проходила на арене "Стад д'Олембе" в столице Камеруна Яунде. Толпа болельщиков пыталась пройти на арену, охрана не смогла сдержать фанатов. В ходе происшествия некоторые болельщики падали, другие наступали на них. Несколько человек потеряли сознание, пострадавших доставили в больницу.

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По данным портала LSI Africa, в давке погибло не менее семи человек. Другие же СМИ пишут, что в результате ЧП скончались как минимум шестеро, ещё десятки человек получили травмы. Власти заявляют, что число погибших в ближайшее время может вырасти.

Ранее Лайф писал, что Hulu удалила фильм о давке на концерте Трэвиса Скотта после возмущения в Сети.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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