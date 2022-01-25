Захарова заявила о желании США "морально изничтожить граждан Украины"
Представитель МИД РФ отметила, что киевские чиновники "умоляют" Вашингтон снизить риторику, однако Штаты продолжают гнуть свою линию. "Разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" — задала вопрос Захарова.
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что власти США хотят "морально изничтожить украинцев". Своё мнение дипломат высказала в телеграм-канале.
Захарова разместила два противоречащих друг другу высказывания — секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова и пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби. Согласно заявлению Данилова, в Киеве "не видят сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ". Американский чиновник же заявил, что "Россия не намерена идти на деэскалацию".
"Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" — задала вопрос Захарова.
Ранее Захарова заявила, что Запад пользуется Украиной как полем для экспериментов. По словам представителя МИД, это позволяет "поддерживать огонь санкций". При этом, отметила Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны РФ.
Напомним, НАТО утром 24 января объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
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