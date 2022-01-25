Захарова заявила о желании США "морально изничтожить граждан Украины"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что власти США хотят "морально изничтожить украинцев". Своё мнение дипломат высказала в телеграм-канале.

"Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?" — задала вопрос Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Запад пользуется Украиной как полем для экспериментов. По словам представителя МИД, это позволяет "поддерживать огонь санкций". При этом, отметила Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны РФ.