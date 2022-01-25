Великобритания отменяет десятидневный карантин для непривитых с 11 февраля
Министра транспорта Грант Шэппса уточнил, что полностью вакцинированные путешественники не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты. При этом речь идёт о привитых признанными в Британии препаратами, "Спутник V" в их число пока не входит.
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Великобритания с 11 февраля отменяет карантин для непривитых от коронавируса при въезде в страну. Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс. Его заявление опубликовано на сайте правительства Соединённого королевства.
С 11 февраля путешественники, не прошедшие вакцинацию, должны будут сдавать ПЦР-тест до и после прибытия в страну, а не уходить на самоизоляцию. Привитые граждане смогут пересекать границы свободно.
"С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты", – сказал Шэппс.
По словам министра, необходимость тестов для полностью вакцинированных утратила актуальность, однако речь идёт о привитых признанными в Британии препаратами, и вакцинированные российским "Спутник V" в их число пока не входят. Также Шэппс пояснил, что непривитым иностранцам по-прежнему необходимо заполнять Passenger Locator Form (форму для прибывающих), подтверждать отсутствие коронавируса тестом, сделанным не более чем за два дня до поездки, и сдавать ПЦР-тест после прибытия. Кроме того, он отметил, что с 11 февраля страна Великобритания будет считать действительными для въезда сертификаты о вакцинации ещё из 16 государств, в том числе Китая и Мексики.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об отмене обязательного ношения масок и рекомендации работать из дома.
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