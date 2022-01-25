Великобритания отменяет десятидневный карантин для непривитых с 11 февраля

По словам министра, необходимость тестов для полностью вакцинированных утратила актуальность, однако речь идёт о привитых признанными в Британии препаратами, и вакцинированные российским "Спутник V" в их число пока не входят. Также Шэппс пояснил, что непривитым иностранцам по-прежнему необходимо заполнять Passenger Locator Form (форму для прибывающих), подтверждать отсутствие коронавируса тестом, сделанным не более чем за два дня до поездки, и сдавать ПЦР-тест после прибытия. Кроме того, он отметил, что с 11 февраля страна Великобритания будет считать действительными для въезда сертификаты о вакцинации ещё из 16 государств, в том числе Китая и Мексики.