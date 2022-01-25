Лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины
О том, какие именно меры в него войдут, не уточняется. Ранее СМИ утверждали, что ограничения могут включать рестрикции против "Северного потока – 2" и отключение РФ от системы SWIFT.
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Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили ввести против России "беспрецедентный пакет санкций" в случае "вторжения" на Украину. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его онлайн-встречи с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, а также руководством НАТО и Евросоюза.
"Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдёт дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", — говорится в заявлении.
Ранее газета The Telegraph узнала о разработке в Британии "ядерного" варианта санкций против России. По данным издания, этот пакет ограничений включает в себя отключение РФ от системы SWIFT и меры против газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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