Лидеры стран НАТО пригрозили России "беспрецедентным пакетом санкций" из-за Украины

Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили ввести против России "беспрецедентный пакет санкций" в случае "вторжения" на Украину. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его онлайн-встречи с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, а также руководством НАТО и Евросоюза.

"Лидеры сошлись во взглядах, что, если произойдёт дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", — говорится в заявлении.