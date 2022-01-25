Замена Зеленскому: Для чего Запад слепил куклу президента из Евгения Мураева Что известно о деятельности и биографии оппозиционного политика, который, как заявил британский МИД, возглавит "российский оккупационный режим" на Украине. 24 января, 21:40 Евгений Мураев. Фото © Youtube.com / "НАШ"

Зеркальный поток мировых СМИ сначала вынес украинского политика, лидера партии "Наши" Евгения Мураева из небытия, преподнеся его как главу будущего оккупационного российского режима на Украине, по заявлению британского МИД, а потом начал мощнейшую раскрутку, обращаясь за комментариями к оппозиционеру. Политологи уже обратили внимание на медийную накачку этой фигуры, предположив, что за информационной операцией последуют другие действия. И как мы можем наблюдать, сегодня уже третья страна объявила об эвакуации сотрудников своих посольств на Украине, что говорит о подготовке некой операции, свидетелями которой мы станем в ближайшее время.

Названный украинским интернет-порталом "Миротворец" "пособником террористов и российских оккупантов" Евгений Мураев отрицает российскую агрессию на Украине. Также на сайте ему приписывают участие и организацию "антиукраинских информационных спецопераций России" и манипуляцию общественно значимой информацией. Поэтому пристальное внимание западных медиа к политику уже не удивляет.

— Нечего комментировать в отношении обвинений, поскольку я являюсь гражданином Украины и всё ещё нахожусь под российскими санкциями, — заявил герой в комментарии американскому телеканалу CNN, попав в компанию ещё с четырьмя бывшими украинскими чиновниками: первым заместителем премьер-министра Украины в 2012–2014 годах Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010–2012 годах и руководителем аппарата Януковича Андреем Клюевым, экс-заместителем главы СНБО Владимиром Сивковичем и премьер-министром Украины до 2014 года Николаем Азаровым. Но кто он и почему задействован в новой операции западных спецслужб?

Образование и начало карьеры

Биография 44-летнего политика далека от карьеры подрывника и политического диверсанта. Выходец из Харьковской области, из города Змиёва, в 1999-м окончил Харьковский национальный университет по специальности "финансы и кредит". Спустя семь лет получил корочку депутата Харьковского облсовета от партии "Вече", впоследствии от Партии регионов, занимался вопросами энергоснабжения и топливно-энергетической сферой. К 2010 году, разменяв парламентское кресло на статус главы Змиёвской районной администрации, использовал связи действующего губернатора области Михаила Добкина, чтобы стать депутатом Верховной рады VII созыва от мажоритарного округа № 181.

После государственного переворота в 2014 году Евгению Мураеву удалось переизбраться от "Оппозиционного блока" под лозунгом внеблокового статуса Украины. Спустя два года он вместе с Вадимом Рабиновичем возглавил отколовшуюся от блока партию, которая сегодня носит название "Оппозиционная платформа — За жизнь". Одним из лидеров нового объединения стал Виктор Медведчук, которого Владимир Путин охарактеризовал как украинского националиста, горячего сторонника независимой Украины. Однако долго Мураев и там тоже не продержался. В 2018-м он сообщил, что покидает партию "За жизнь", аргументируя это тем, что его шеф Вадим Рабинович работает на действующего президента Петра Порошенко.

— Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку. Для нас политика — не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость, и не состряпанное на скорую руку ток-шоу. Мы создаём партию, в которой не будет случайных людей. Я готов встать впереди и предложить Украине проект страны, которого у неё никогда не было, — заявил тогда Мураев.

Собственную партию политик, очевидно, долго не думая, назвал "Наши", электорат должен был, вероятно, поддерживать телеканал "Наш". Самостоятельно партия в парламентских выборах не участвовала, в 2019 году её объединили с "Оппозиционным блоком", при этом избирательный барьер они пройти не сумели, набрав чуть больше 3% голосов. Известно, что спонсировал партию не очень популярный на Украине олигарх Ринат Ахметов, благополучно переждавший Майдан в 2014 году и увеличивший своё состояние на $1,3 млрд. Его капитал оценивают в сумму более $12 млрд.

Кандидат в президенты

В декабре 2018-го народный депутат Украины Евгений Мураев заявил о том, что будет участвовать в президентских выборах. Но отыграв роль спойлера, отказался в пользу кандидата, продвигаемого олигархом Ринатом Ахметовым, Александра Вилкула, который занял лишь восьмое место.

— Я хочу сказать, что снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула. И хочу сказать, что мы решили объединить наши политические силы. Буквально в ближайшее время пройдёт объединительный съезд, на котором мы сможем многократно увеличить своё влияние на политические процессы на Украине, — пояснил свой отказ Мураев.

Информационный актив

В феврале 2014 года, когда стало ясно, что Майдан уже победил, Евгений Мураев приобрёл у своего будущего однопартийца Вадима Рабиновича телеканал NewsOne, который и должен был служить основным рупором. В это же время супруга народного депутата Валерия Мураева купила интернет-канал "Робинзон-ТВ". В задачу канала входило канализировать протестные настроения, в том числе на нём излагались достаточно крамольные для современной Украины мысли, например, звучали заявления, что Евромайдан — это не революция достоинства, а государственный переворот. После чего глава МВД Арсен Аваков потребовал принять меры. В итоге от этого актива пришлось избавиться.

В конце августа 2018-го собственником телеканала стал бывший глава администрации президента Украины Януковича Андрей Портнов, затем телеканал перешёл в собственность Тараса Козака (партнёра Виктора Медведчука), и уже после этого последовало решение Верховной рады о его закрытии.

Сам Мураев не пострадал. Более того, после ухода с телеканала он начал создавать новый телеканал — "Наш". Стоит отметить, что после введения в феврале 2021 года ограничений на другие оппозиционные телеканалы, такие как "112 Украина", бывший канал Мураева NewsOne, а также Zik, у телеканала "Наш" значительно увеличились рейтинги и количество приглашаемых гостей.

Также Евгений Мураев ведёт телеграм-канал, в котором аккуратно критикует действующую власть. В основном он занят тем, что расталкивает конкурентов по "оппозиции", с которыми у него общий электорат. Темы поднимаются общего содержания, так, например, экс-нардеп полагает, что войны России с Украиной не будет, потому что Путин и Байден обо всём договорились. Также он активно подталкивает Владимира Зеленского к более жёстким действиям в отношении Петра Порошенко и раскрывает схемы навара западных компаний на Украине.

Конкуренция с Виктором Медведчуком

Отдельно стоит упомянуть о конфликте Евгения Мураева с Виктором Медведчуком, которого он обвинил в контактах с президентом Российской Федерации. Ещё один скандал был вызван заявлением, что Медведчук и Рабинович устроили рейдерский захват партии "За жизнь", а также организовали попадание Мураева в российские санкционные списки. Эта борьба развернулась на фоне заявления Медведчука о том, что жители юго-востока Украины всё меньше разделяют взгляды "Оппозиционного блока — За жизнь", так как в большинстве случаев партию представляют приспособленцы, "подельники Петра Порошенко" и одиозные личности вроде бывшего нациста Ильи Кивы.

Как отметил известный блогер Анатолий Шарий, Мураеву никто не предъявил никаких обвинений, тогда как Виктор Медведчук оказался под домашним арестом из-за надуманных обвинений, из-за которых, скорее всего, дальнейшая его политическая карьера будет складываться не столь удачно.

Почему СБУ не трогает "спящего сепаратиста"

Образ пророссийского оппозиционера был разрушен случайно, оператор брал комментарий одного из гостей передачи "Свобода слова" и случайно заснял, как Евгений Мураев по-дружески приобнялся с Алексеем Арестовичем, внештатным советником главы Офиса президента Украины. Очевидно, отношения с представителями Офиса президента у "оппозиционного" кандидата складываются хорошо.

Стало понятно, почему, несмотря на то что его называют чуть ли не главным кандидатом от "спящих сепаратистов", Мураев совсем не привлёк внимания ни СБУ, ни МВД и других силовых структур, которые разгромили вплоть до физического уничтожения других членов и активистов бывшей Партии регионов.

В конечном итоге политическая деятельность Евгения Мураева сводилась к популизму и рекламе "добрых пожеланий". В реальности же он прогулял 71% заседаний Верховной рады Украины, став, таким образом, самым непродуктивным депутатом в 2018 году. За свою вторую депутатскую каденцию он подал 160 законопроектов, из которых ни один не был принят. Политический капитал ему был нужен лишь для обеспечения собственных интересов.

При президенте Владимире Зеленском он выполняет роль "полезного русского", которого, с одной стороны, могут пинать торжествующие неонацисты, а с другой — на которого могут ориентироваться жители юго-востока, по-прежнему смотрящие в сторону России. Ни одного существенного изменения в украинскую политику Мураев внести не может, а в случае даже гипотетической вероятности стать лидером страны "ради высших целей" готов уступить своё место для кандидата от олигарха.