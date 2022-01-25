Генерал ВСУ Павлюк испугался, что Россия "захватит" восемь регионов Украины

В случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может "захватить" восемь регионов на востоке Незалежной. Об этом в интервью изданию The Times заявил командующий операцией объединённых сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, речь в том числе идёт о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Такой ход событий лишит Украину военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Чёрному морю, заявил Павлюк. Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его словам, европейские страны "находятся в своей зоне комфорта и не хотят действовать, как и в 1939 году".