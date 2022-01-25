Генерал ВСУ Павлюк испугался, что Россия "захватит" восемь регионов Украины
Речь в том числе идёт о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. По словам Павлюка, такое развитие событий лишит Незалежную основного военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Чёрному морю.
Порт Одессы © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
В случае обострения конфликта на Украине Россия якобы может "захватить" восемь регионов на востоке Незалежной. Об этом в интервью изданию The Times заявил командующий операцией объединённых сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его словам, речь в том числе идёт о Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Такой ход событий лишит Украину военного и промышленного потенциала, а также оставит без выхода к Чёрному морю, заявил Павлюк. Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его словам, европейские страны "находятся в своей зоне комфорта и не хотят действовать, как и в 1939 году".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы "вторжение России может начаться с захвата Харькова под предлогом защиты русскоязычного населения". Позже пресс-секретарь украинского лидера уточнил, что президент имел в виду некий "гипотетический сценарий".
Напомним, в последние месяцы западные и украинские СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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