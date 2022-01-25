В Греции объявили выходной день из-за обрушившегося на страну снегопада
Непогода привела к отключению электричества в ряде районов. На дорогах образовались многокилометровые пробки, не работают аэропорты и вокзалы.
Кадр из видео © Twitter / imlavin
На Грецию обрушился сильнейший снегопад. Видео © Twitter / Brave_spirit81, imlavin, QuakeChaser35, Roxanagutz, Brave_spirit81
Власти Греции объявили вторник выходным днём из-за сильного снегопада, который буквально парализовал страну. Об этом заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.
Он отметил, что 25 января не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооружённых сил, здравоохранения и общественного транспорта. В ряде районов страны закроют детсады, школы, университеты, из магазинов будут открыты лишь продовольственные и аптеки.
Метровые сугробы, застрявшие авто: Жители Краснодарского края делятся кадрами последствий мощнейшего снегопада
Из-за снегопада некоторые районы Греции остались без электричества, на помощь коммунальным службам направлены пожарные, полиция и военные. На дорогах страны образовались многокилометровые пробки, не работают аэропорты и вокзалы. По прогнозу синоптиков, непогода продлится до среды.
Ранее Лайф рассказывал о сильном "ливневом" снегопаде на Кубани, из-за которого аэропорт Краснодара приостановил работу. Высота сугробов в городе побила рекорд.
Лента новостей
Forbes: Силы ПВО Украины не смогут сбить российские бомбардировщики
сегодня в 00:42
Генерал ВСУ Павлюк испугался, что Россия "захватит" восемь регионов Украины
сегодня в 00:34
"Что за тупой сукин сын": Байден забыл про включённый микрофон и публично оскорбил журналиста за вопрос об инфляции
сегодня в 00:19
Комментариев: 0