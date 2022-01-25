В Греции объявили выходной день из-за обрушившегося на страну снегопада

На Грецию обрушился сильнейший снегопад. Видео © Twitter / Brave_spirit81, imlavin, QuakeChaser35, Roxanagutz, Brave_spirit81

Власти Греции объявили вторник выходным днём из-за сильного снегопада, который буквально парализовал страну. Об этом заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

Он отметил, что 25 января не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооружённых сил, здравоохранения и общественного транспорта. В ряде районов страны закроют детсады, школы, университеты, из магазинов будут открыты лишь продовольственные и аптеки.