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В Греции объявили выходной день из-за обрушившегося на страну снегопада

Непогода привела к отключению электричества в ряде районов. На дорогах образовались многокилометровые пробки, не работают аэропорты и вокзалы.

25 января, 00:55

Кадр из видео © Twitter / imlavin

На Грецию обрушился сильнейший снегопад. Видео © Twitter / Brave_spirit81, imlavin, QuakeChaser35, Roxanagutz, Brave_spirit81

Власти Греции объявили вторник выходным днём из-за сильного снегопада, который буквально парализовал страну. Об этом заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

Он отметил, что 25 января не будут работать служащие всех государственных учреждений, за исключением местного самоуправления, служб безопасности, вооружённых сил, здравоохранения и общественного транспорта. В ряде районов страны закроют детсады, школы, университеты, из магазинов будут открыты лишь продовольственные и аптеки.

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Из-за снегопада некоторые районы Греции остались без электричества, на помощь коммунальным службам направлены пожарные, полиция и военные. На дорогах страны образовались многокилометровые пробки, не работают аэропорты и вокзалы. По прогнозу синоптиков, непогода продлится до среды.

Ранее Лайф рассказывал о сильном "ливневом" снегопаде на Кубани, из-за которого аэропорт Краснодара приостановил работу. Высота сугробов в городе побила рекорд.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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