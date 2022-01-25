На Колыме два человека погибли при обрушении горной породы на бывшем руднике

В Магаданской области два человека погибли при обрушении горной породы в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 года рождения", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц". Тела погибших уже извлечены из-под завалов. По одной из версий, погибшие могли вести в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла.