НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Колыме два человека погибли при обрушении горной породы на бывшем руднике

По одной из версий, они могли вести в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла. Тела уже извлечены, проводится судебная медицинская экспертиза.

25 января, 01:15
<p>© <a href="https://magadan.sledcom.ru/news/item/1650052/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> СУ СКР по Магаданской области</p>

© Сайт СУ СКР по Магаданской области

В Магаданской области два человека погибли при обрушении горной породы в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 года рождения", — говорится в сообщении.

Рабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Рабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц". Тела погибших уже извлечены из-под завалов. По одной из версий, погибшие могли вести в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла.

Ранее Лайф писал, что шахту "Листвяжная" могут досрочно лишить лицензии на недра.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1