"Ведомости": Роспотребнадзор предлагает тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю

Согласно данным издания, ведомство предлагает проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, в зависимости от размера штата. При этом в организациях, где работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю. Если же в компании трудится от 500 до 1000 человек, то анализы у них будут брать раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять сотрудников минимум раз в две недели. Тех, кто работает удалённо, эти правила не коснутся. Однако тестирование предусмотрено для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных, пишет газета.