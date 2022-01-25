"Ведомости": Роспотребнадзор предлагает тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю
Речь идёт об организациях, где работает менее 500 человек. Тех, кто трудится удалённо, процедура не коснётся. В настоящее время проект обсуждается, в итоговой версии могут произойти изменения.
© ТАСС / Сергей Савостьянов
Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета "Ведомости".
Согласно данным издания, ведомство предлагает проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, в зависимости от размера штата. При этом в организациях, где работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю. Если же в компании трудится от 500 до 1000 человек, то анализы у них будут брать раз в неделю. Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять сотрудников минимум раз в две недели. Тех, кто работает удалённо, эти правила не коснутся. Однако тестирование предусмотрено для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных, пишет газета.
Представитель ведомства подтвердил подлинность рекомендаций и отметил, что в документе "разъяснены методические моменты, позволяющие проводить профилактические мероприятия наиболее эффективно с точки зрения сохранения здоровья персонала". Также, по его словам, данные рекомендации рассчитаны на тех, кто уже проводит добровольное тестирование сотрудников или собирается его ввести. В настоящее время проект обсуждается, в итоговой версии могут произойти изменения, но в любом случае он будет носить исключительно рекомендательный характер, пояснил представитель Роспотребнадзора.
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