Член ОП Петров предложил освобождать простуженных россиян от работы на три дня

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести для простудившихся сотрудников трёхдневный период, когда они могут не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома. Письмо с соответствующей инициативой направлено министру труда РФ Антону Котякову.

"Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трёхдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя", — приводит РИА "Новости" текст письма.

Как отметил Петров, люди, как и прежде, в осенне-весенний сезон болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями и, согласно правилам, для оформления больничного листа человек должен самостоятельно обращаться в медучреждения. Однако сегодня такая практика перегружает систему здравоохранения, которая и без того испытывает сильные нагрузки, пояснил член ОП.

"Более того, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения, что делает рядовой поход к врачу смертельной лотереей", — добавил Петров.

Общественник уверен, что введение трёхдневного периода на самостоятельное лечение снимет немалую часть "рутинной нагрузки" с врачей районных поликлиник, а также повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом. Кроме того, такая мера позволит отделить поток лёгких сезонных простудных больных от более тяжёлых и поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования.