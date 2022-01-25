Киодо: В правящей партии Японии предложили ввести экономические санкции против России

В Японии члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии выступили за введение экономических санкций против России в том случае, если произойдёт вторжение на Украину. Об этом пишет агентство Киодо.

"Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России", — говорится в сообщении.