Киодо: В правящей партии Японии предложили ввести экономические санкции против России
При этом представители МИД Страны восходящего солнца, присутствующие на совместном заседании, высказались лишь о намерении тесно сотрудничать с США по этой теме.
Сессия парламента Японии © ТАСС / EPA
В Японии члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии выступили за введение экономических санкций против России в том случае, если произойдёт вторжение на Украину. Об этом пишет агентство Киодо.
"Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России", — говорится в сообщении.
Члены комиссий на совместном заседании также высказались о необходимости приступить к проработке вопроса об экономических санкциях с представителями бизнес-кругов. При этом отмечается, что присутствовавшие на мероприятии представители Министерства иностранных дел Японии высказались лишь о намерении тесно сотрудничать с США по этой теме.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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