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Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря

В настоящее время Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея анализирует характеристики снарядов, уточняет агентство.

25 января, 05:22

© ТАСС / EPA

КНДР, предположительно, запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что в настоящее время Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея анализирует характеристики запущенных снарядов.

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Ранее Лайф сообщал, что 17 января Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Как уточнили в КНДР, это были испытания тактических управляемых ракет. Этот запуск стал уже четвёртым с начала года. Первые три состоялись 5, 11 и 14 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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