Yonhap: КНДР запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря
В настоящее время Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея анализирует характеристики снарядов, уточняет агентство.
© ТАСС / EPA
КНДР, предположительно, запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.
Отмечается, что в настоящее время Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея анализирует характеристики запущенных снарядов.
Ранее Лайф сообщал, что 17 января Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Как уточнили в КНДР, это были испытания тактических управляемых ракет. Этот запуск стал уже четвёртым с начала года. Первые три состоялись 5, 11 и 14 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
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