В честь Дня российского студенчества, также известного как Татьянин день, звёзды шоу-бизнеса рассказали о любимых блюдах, напитках и песнях университетских времён. Своими историями они поделились в интервью "Сберзвуку". В свою очередь "Сбермаркет" посчитал, сколько стоят любимые студенческие блюда звёзд.

Певец Митя Фомин признался, что редко пропускал пары в медицинском институте. Причём учился он хорошо, а больше всего ему запомнились зимние занятия по анатомии. При этом артист признался, что для студента поесть — это святое.

Голод не тётка, спустя два часа студентам хотелось есть. Спускались в столовую, брали кофе три в одном в пластиковых стаканах, как сейчас, но они были крохотные на 200 мл, и ватрушку. И вот у тебя в одной руке в перчатке пинцет, из глаз — слёзы, сильнейший запах формалина, а в другой руке у тебя стаканчик с кофе, и ты прикусываешь булку Митя Фомин

Музыкант также поделился рецептом супа, ингредиенты для которого специально ездил покупать на оптовый рынок. По данным "Сбермаркета" на январь 2022 года, суп Мити Фомина из сосисок, замороженных овощей и бульонного кубика стоит 303 рубля на всю порцию.

Завтракал дома, обеды были обычные, столовские. Я уже тогда зарабатывал свои первые деньги, подрабатывал артистом. Я ходил на оптовый рынок и покупал сосиски в пачках, замороженные овощи, бульонные кубики, печенье с шоколадом. Я уже тогда побывал в Англии, и для меня был важен ритуал пить молоко или чай с печеньем. Я варил свой студенческий любимый суп. Варится одну минуту. Он был относительно вкусный Митя Фомин

Певица Ольга Серябкина отметила, что обожала поесть в студенческой столовой. Артистка призналась, что это было её любимым местом.

Я покупала всё, что связано с хлебом. Булочки, сосиски в тесте. Выпечка была номер один — это сытно, быстро, вкусно и доступно по деньгам. Все студенты голодные, денег не хватает, и хочется есть на каждой перемене. Если готовила сама, то мне нравилось всё, что связано с макаронами, пастой. Это время, когда ты не думаешь про диету, и это был кайф. Мои студенческие годы пришлись на период R&B и хип-хоп-расцвета. Это 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem, ранняя Beyonce Ольга Серябкина

Певица и блогер MIA BOYKA предпочитала традиционное студенческое блюдо — сосиски с кетчупом. В 2022 году, по средним ценам, представленным сервисом "Сбермаркет", это весьма бюджетное блюдо — на несколько порций нужно отдать менее 200 рублей.

Я чаще всего готовила макароны и сосиски "Красная цена" с кетчупом. Иногда сверху расплавляла сыр, и получалось ещё вкуснее. Ещё в студенческой столовке я покупала пюре с котлетой и салат, селёдку под шубой. В музыке со студенчеством ассоциируется ДДТ — "Родина" "Это всё", "Метель", Би-2 — "Мой рок-н-ролл", "Кино" — "Кукушка", "Нервы" — "Самый дорогой человек", "Я солдат" от 5'Nizza, "Жуки" — "Батарейка" и другие MIA BOYKA

Певица Тося Чайкина вспоминает студенческие годы с огромной ностальгией и называет их безумно ярким и волшебным временем. "Паста от Тоси Чайкиной" будет стоить 218 рублей на порцию из 500 г макарон, 300 г помидоров и 50 г твёрдого сыра.

Самый яркий период студенческой жизни у меня был с 2012 по 2014 год. Тогда я нашла себя и поняла, что хочу писать музыку и буду это делать. Как сейчас и получается. В то время я очень любила есть пасту и постоянно покупала спагетти, помидоры и сыр. Это были основные приёмы пищи. В столовой колледжа я покупала гречку с грибами и витаминный салат, чтобы хоть как-то быть приближённой к правильному питанию. Из музыки мне нравилась классика, электронная музыка, например, Vedrò con mio diletto Вивальди, I'm God от Clams Casino или Coldplay, или группа SunSay Тося Чайкина

А вот солист группы "Дайте танк(!)" Дмитрий Мозжухин пришёл к выводу, что лучше почаще ходить в гости.

Свои студенческие годы я провёл в общежитии блочного типа, кухня была одна на этаже, и во время готовки её не следовало покидать, потому что еда могла исчезнуть вместе с посудой. Так что кулинарными подвигами я похвастаться не могу. Я предпринимал попытку перенять рецепт жареного картофеля, при помощи которого в другом общежитии мой папа покорил мою маму. Но вскоре понял, что удобнее быть не покорителем, а покорённым, и стал питаться исключительно в гостях Дмитрий Мозжухин

Музыка же в студенческие времена, по его словам певца, звучала практически постоянно. Символом эпохи артист выбрал ансамбль "Сегодняночью". Мозжухин уточнил, что каждая песня коллектива окунает его в ностальгию. Он порекомендовал прослушать альбом "Кофе и сигареты".

Музыкант Максим Леонидов рассказал, что в студенчестве уже начал писать музыку сам, поэтому песня "Привет" в соавторстве с Дмитрием Рубиным, его однокурсником, родилась прямо на первом курсе театрального института. Именно с ней у него ассоциируется студенческая жизнь. А питался артист чаще всего в пирожковой.

Бочковой кофе, который наливали из огромной бочки половником. Эта бурда, — цикорий со сгущённым молоком, — была сладкая и не имела ничего общего с кофе. И к нему брался пирожок с мясом и сочник — корж с запечённым творогом. Если денег было больше, то можно было зайти в ресторан, который назывался "Волхов", недалеко от театрального института, и съесть поджарку. Это жаркое из мяса в горшочке. Но это была праздничная еда. Кроме того, я мог хотя бы позавтракать или что-то перехватить дома, потому что тогда я жил с родителями. А так еще был батон с колбасой Максим Леонидов