В Народной милиции ДНР допустили, что "Правый сектор" сформирует заградотряды в Донбассе

Боевиков "Правого сектора"* могут использовать в Донбассе для создания заградительных отрядов. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки", — сказал представитель Народной милиции ДНР в беседе с РИА "Новости".

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор". При этом радикалов сопровождали офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.

Также Лайф рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора". Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.