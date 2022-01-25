Опрос банка "Открытие": 60% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Больше половины россиян (60%) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это следует из опроса, проведённого банком "Открытие", пишет РИА "Новости".

Отмечается, что большинство противников ЕГЭ живут на Северном Кавказе (75%), а меньшинство — в Москве и Московской области (55%). При этом однозначными сторонниками такого формата экзаменов назвали себя только 7% респондентов. Ещё 7% заявили о своём безразличии к ЕГЭ. Каждый четвёртый опрошенный признался, что относится к Единому госэкзамену нормально, потому что "к нему уже все привыкли".

"Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остаётся негативным", — отметили авторы исследования.

Опрос проводился 13–19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.