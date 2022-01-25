Global News: Хакеры атаковали компьютерные сети МИД Канады
Официально власти не раскрывают, кого подозревают в кибератаке, но источники телеканала уже поспешили заявить о возможной "причастности России".
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Компьютерные сети Министерства иностранных дел Канады подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности страны.
Официально власти не раскрывают, кого подозревают в кибератаке, но источники телеканала не исключили причастности "России или хакеров, ею поддерживаемых".
"Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки, но пока не ясно, проникли ли русские, предположительно хакеры, в систему или просто смогли нарушить её операции", — сказал анонимный источник в структурах безопасности.
Агентство Reuters сообщает, что взлом был выявлен 19 января. В результате частично нарушился доступ в интернет и произошли сбои в предоставлении онлайн-услуг.
Россия неоднократно отвергала обвинения западных стран в кибератаках и подчёркивала свою готовность к сотрудничеству в сфере безопасности. Так, в январе в РФ ликвидировали хакерскую группировку REvil, её участников арестовали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что задержание хакеров REvil важно для борьбы России и США с киберпреступностью.
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