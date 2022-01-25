Global News: Хакеры атаковали компьютерные сети МИД Канады

Компьютерные сети Министерства иностранных дел Канады подверглись хакерской атаке. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности страны.

Официально власти не раскрывают, кого подозревают в кибератаке, но источники телеканала не исключили причастности "России или хакеров, ею поддерживаемых".

"Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки, но пока не ясно, проникли ли русские, предположительно хакеры, в систему или просто смогли нарушить её операции", — сказал анонимный источник в структурах безопасности.