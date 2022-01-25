100-летняя Нина Сахарнова из Петербурга рассказала, как стала успешным TikTok-блогером

Жительница Санкт-Петербурга Вероника Колдина в начале 2021 года завела аккаунт в социальной сети TikTok, однако её видео не пользовались большим успехом. Все изменилось после того, как в одном из роликов появилась бабушка девушки Нина Сахарнова, пишет газета "Петербургский дневник". В результате на канале появилось более 155 тысяч подписчиков, при этом совсем нет хейтеров.

Сейчас Нине Сахарновой 100 лет и ей завидуют многие тиктокеры. Женщина призналась, что ей нравится отвечать на вопросы подписчиков. Но о блокаде Ленинграда она сначала не планировала рассказывать, вспоминать эти страшные годы совсем не хотелось.

"Однако прошло уже много лет, мои чувства утихли, а разговоры перестали возвращать меня в то страшное время. Когда люди начали задавать вопросы, я поняла, что готова на них ответить. Меня спрашивают не только о блокаде, но и о жизни в Советском Союзе. Мне кажется, что я уже всю свою жизнь рассказала, но вопросов меньше не становится", — поделилась Нина Сахарнова.

По словам женщины, комментарии на канале в основном положительные, однако многие почему-то не верят, что 20 ноября 2021 года ей исполнилось 100 лет. Подписчики уверены, что она моложе.

"Впрочем, по паспорту мне действительно меньше, потому что когда-то паспортистка ошиблась и вместо 1921 года написала 1924-й. Мне предлагали поменять паспорт, но я отказалась – какая уже разница? — отметила Нина Сахарнова.

В 1941 году она училась в Ленинградском институте киноинженеров и жила с родителями. Во время войны юная Нина потеряла обоих родителей. Папа умер от дистрофии 9 января 1942 года, а мама скончалась в июне 1945 года в больнице от инсульта. После смерти отца Сахарновой пришлось устроиться на работу, чтобы получить продуктовую карточку, иначе можно было просто умереть от голода. Уже после войны она закончила сначала техникум, а потом институт, и 28 лет проработала в проектном судостроительном бюро.