Риелторы предложили разрешить тратить пенсионные накопления россиян на покупку жилья

Федеральная риелторская компания "Этажи" обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующие документы.

Как уточняет издание, риелторы выступили с идеей создания федерального оператора по использованию средств пенсионных накоплений до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков, а также на строительство дома. Выдавать средства предлагается по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть. При этом возвращать деньги авторы инициативы предлагают по низкой процентной ставке (4–5 процентов годовых).

Эксперты в области недвижимости считают, что привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке и повысить доступность жилья в стране.

"Работа пенсионных фондов строго регламентирована, возможности инвестирования ограничены. Организации являются крупнейшими держателями капитала, который не могут использовать эффективно. Поэтому использование пенсионных накоплений на жильё разумно, — считает управляющий партнёр компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский.

При этом независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский подчёркивает, что достать эти накопления из инвестиционного оборота фондов будет сложно. Кроме того, повысится риск удорожания работы всей системы, ведь частично накопления используются для выплаты пенсий сейчас.