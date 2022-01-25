"Ъ": Роскомнадзор планирует создать систему блокировки звонков с подменных номеров

Структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на портал госзакупок. Отмечается, что подведомственный РКН ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной.

Работы проводятся под шифром "Идентификация", стоимость контракта, заключённого 29 декабря 2021 года, составляет 8,2 млн рублей. Кто выиграл тендер, неизвестно, так как он проводился в закрытом режиме. По словам представителя ГРЧЦ, данное исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи.

"При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента", — отметил он.

По данным МВД, за 11 месяцев 2021 года мошенники с помощью подменных номеров похитили со счетов россиян 45 млрд рублей. С января по июль прошлого года были возбуждены дела по факту примерно 126,7 тыс. звонков злоумышленников, сообщил ранее глава Комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александр Хинштейн.

По словам источника газеты на рынке, большую часть звонков с подменных номеров удаётся отсекать с помощью антифрода, однако есть нюанс.

"Проблема в том, что есть небольшие операторы связи, которые намеренно не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги. Если звонок идёт через оператора, антифрод-системе сложнее его заблокировать", — подчеркнул источник.