Продажи шампанского и игристых вин в России увеличились на 6,9% в 2021 году

Объём продаж шампанских и игристых вин в России в 2021 году вырос на 6,9% по сравнению с показателем 2020 года и составил 18,4 млн дал (декалитров). Об этом сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

"Объём розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — декабре 2021 года составил 18,4 млн дал — 106,9% от уровня января — декабря прошлого года. В декабре продано 4,7 млн дал — 102,3% от уровня декабря прошлого года", — отмечается в сообщении.

При этом объём розничной торговли винами в январе — декабре 2021 года сократился на 0,7% и составил 52,9 млн дал. Соответствующие показатели для водки составили минус 0,9% и 71,9 млн дал, а для коньяка — плюс 4,8% и 12,2 млн дал.

Всего же объём розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — декабре 2021 года снизился на 0,7% — до 212,8 млн дал. Продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в прошлом году выросли на 55,4% — до 11 млн дал.