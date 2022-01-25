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Продажи шампанского и игристых вин в России увеличились на 6,9% в 2021 году

При этом сократились объёмы розничной продажи водки и коньяка — на 0,9% и 4,8% соответственно. А вот слабоалкогольных напитков в прошлом году продали на 55,4% больше, чем в 2020-м.

25 января, 03:21

Фото © Pixabay

Объём продаж шампанских и игристых вин в России в 2021 году вырос на 6,9% по сравнению с показателем 2020 года и составил 18,4 млн дал (декалитров). Об этом сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

"Объём розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — декабре 2021 года составил 18,4 млн дал — 106,9% от уровня января — декабря прошлого года. В декабре продано 4,7 млн дал — 102,3% от уровня декабря прошлого года", — отмечается в сообщении.

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При этом объём розничной торговли винами в январе — декабре 2021 года сократился на 0,7% и составил 52,9 млн дал. Соответствующие показатели для водки составили минус 0,9% и 71,9 млн дал, а для коньяка — плюс 4,8% и 12,2 млн дал.

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Всего же объём розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — декабре 2021 года снизился на 0,7% — до 212,8 млн дал. Продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в прошлом году выросли на 55,4% — до 11 млн дал.

Ранее Максим Черниговский объяснил, чем отечественное шампанское лучше импортного. Также он рассказал, что следует учитывать россиянам при выборе популярного напитка.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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