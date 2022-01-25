"Ничего личного, приятель": Байден позвонил журналисту Fox News, которого публично назвал "тупым сукиным сыном"
По словам корреспондента, президент США связался с ним примерно через час после инцидента. Питер Дуси отметил, что "мир сейчас находится на грани Третьей мировой", и он ценит, что "президент нашёл пару минут" на звонок.
Журналист Fox News Питер Дуси и президент США Джо Байден. Коллаж © LIFE. Кадры из видео © C-SPAN
Президент США Джо Байден позвонил журналисту телеканала Fox News Питеру Дуси после того, как публично оскорбил его. При этом американский лидер не извинился за сказанное, а лишь пояснил, что в его словах не было "ничего личного". Об этом сообщает Fox News со ссылкой на самого корреспондента.
Как отметил Дуси, Байден связался с ним "примерно через час" после инцидента, и они поговорили с главой Белого дома "о том о сём" и обусловились, что надо двигаться дальше.
"Он сказал: "Ничего личного, приятель". И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной", — сообщил журналист, добавив, что "мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны", и он ценит, что "президент нашёл пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию".
Напомним, ранее Байден публично оскорбил Дуси после того, как тот попытался задать ему вопрос об инфляции. Американский лидер, по-видимому, забыл про включённый микрофон, и его брань услышали все. Байден произнёс в адрес журналиста телеканала Fox News: "Что за тупой сукин сын". Стоит отметить, что Питер Дуси часто задаёт острые вопросы Байдену и его пресс-секретарю Джен Псаки. Журналист не смог пройти мимо темы инфляции, которая в прошлом году достигла в США рекордных значений за 40 лет.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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