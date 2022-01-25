Президент США Джо Байден позвонил журналисту телеканала Fox News Питеру Дуси после того, как публично оскорбил его. При этом американский лидер не извинился за сказанное, а лишь пояснил, что в его словах не было "ничего личного". Об этом сообщает Fox News со ссылкой на самого корреспондента.

Как отметил Дуси, Байден связался с ним "примерно через час" после инцидента, и они поговорили с главой Белого дома "о том о сём" и обусловились, что надо двигаться дальше.

"Он сказал: "Ничего личного, приятель". И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной", — сообщил журналист, добавив, что "мир сейчас находится на грани Третьей мировой войны", и он ценит, что "президент нашёл пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию".