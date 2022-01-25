Politico: Сенаторы США обсуждают изменения в проекте "матери всех санкций" против России
Переговоры находятся в начальной стадии. Камнем преткновения, по информации СМИ, остаётся вопрос о том, как включить в проект формулировки о "Северном потоке – 2" так, чтобы не подорвать переговоры с ФРГ по более обширному пакету рестрикций.
Здание Капитолия в Вашингтоне © Pixabay
Группа американских сенаторов из Демократической и Республиканской партии ищет возможности ускорить продвижение законопроекта демократа Роберта Менендеса о санкциях против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
"Восемь сенаторов из обеих партий встретились, чтобы разработать проект санкций против России", — пишет издание.
По его данным, сенаторы хотят прийти к единому варианту инициативы Менендеса к концу недели. Но на данный момент обсуждение находится в начальной стадии и никаких конкретных предложений выдвинуто ещё не было. Politico уточняет, что среди обсуждаемых вопросов — военная помощь Украине и полномочия президента США Джо Байдена по введению санкций. Однако камнем преткновения, по информации СМИ, остаётся вопрос о том, как включить в проект формулировки о газопроводе "Северный поток – 2" так, чтобы не подорвать переговоры с Германией по более обширному пакету рестрикций.
Напомним, в декабре глава международного комитета Сената США Роберт Менендес заявил, что готовит "мать всех санкций" против России. По его словам, они будут применены в случае "вторжения" РФ на Украину.
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