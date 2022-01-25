В Германии более сотни представителей католической церкви совершили каминг-аут
Они подчеркнули, что хотят иметь возможность продолжать работать, не скрывая своей сексуальной ориентации, и потребовали прекратить дискриминировать и увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ. Кроме того, участники акции призвали изменить устаревшие понятия о гендере.
© ТАСС / DPA
В Германии 125 представителей католической церкви совершили каминг-аут как гомо-, бисексуальные и трансгендерные люди. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".
Массовый каминг-аут, участниками которого стали священники, пасторы-референты, руководители католических общин, преподаватели религиозных школ и сотрудники церковной администрации, стал частью масштабной акции OutInChurch — "За единую церковь без страха". Представители католической церкви подчеркнули, что хотят иметь возможность продолжать работать, не скрывая своей сексуальной ориентации, и потребовали прекратить дискриминировать и увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ.
Кроме того, они призвали изменить устаревшие понятия о гендере и предоставить представителям ЛГБТ, а также однополым парам благословение и доступ к таинствам. Участники акции считают, что церкви необходимо противостоять любой дискриминации и продвигать культуру многообразия.
Ранее Лайф писал, что около трёх тысяч педофилов выявили в католической церкви во Франции.
Лента новостей
ТАСС: Основателя хакерской группировки The Infraud Organization Новака сдали его сообщники
сегодня в 05:10
Суп из сосисок и цикорий со сгущёнкой: Фомин, Серябкина, Леонидов и другие звёзды рассказали о любимой еде в студенческие годы
сегодня в 05:00
Politico: Сенаторы США обсуждают изменения в проекте "матери всех санкций" против России
сегодня в 04:33
Комментариев: 0