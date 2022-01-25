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В Германии более сотни представителей католической церкви совершили каминг-аут

Они подчеркнули, что хотят иметь возможность продолжать работать, не скрывая своей сексуальной ориентации, и потребовали прекратить дискриминировать и увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ. Кроме того, участники акции призвали изменить устаревшие понятия о гендере.

25 января, 05:21

© ТАСС / DPA

В Германии 125 представителей католической церкви совершили каминг-аут как гомо-, бисексуальные и трансгендерные люди. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Массовый каминг-аут, участниками которого стали священники, пасторы-референты, руководители католических общин, преподаватели религиозных школ и сотрудники церковной администрации, стал частью масштабной акции OutInChurch — "За единую церковь без страха". Представители католической церкви подчеркнули, что хотят иметь возможность продолжать работать, не скрывая своей сексуальной ориентации, и потребовали прекратить дискриминировать и увольнять людей за принадлежность к ЛГБТ.

19-летняя дочь Эминема совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть её Стиви

19-летняя дочь Эминема совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть её Стиви

Кроме того, они призвали изменить устаревшие понятия о гендере и предоставить представителям ЛГБТ, а также однополым парам благословение и доступ к таинствам. Участники акции считают, что церкви необходимо противостоять любой дискриминации и продвигать культуру многообразия.

Ранее Лайф писал, что около трёх тысяч педофилов выявили в католической церкви во Франции.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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