ТАСС: Основателя хакерской группировки The Infraud Organization Новака сдали его сообщники

Члены The Infraud Organization заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест", — заявил собеседник агентства.

Как сообщается, всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации".