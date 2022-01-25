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ТАСС: Основателя хакерской группировки The Infraud Organization Новака сдали его сообщники

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Новак заключён под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

25 января, 05:10

© Pixabay

Члены The Infraud Organization заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест", — заявил собеседник агентства.

В Москве арестовали основателя хакерской группы The Infraud Organization

В Москве арестовали основателя хакерской группы The Infraud Organization

Как сообщается, всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Уточняется, что дело расследует Следственный департамент МВД России. Тверской суд арестовал Новака до 18 марта, а ещё трое возможных участников группы — гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман — находятся под домашним арестом до той же даты. Меру пресечения никто из арестованных пока не обжаловал.

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Песков: Задержание хакеров REvil важно для борьбы России и США с киберпреступностью

14 января стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоявшую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входило 14 участников, которые подозреваются по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука. Всего суд арестовал восьмерых предполагаемых участников REvil.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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