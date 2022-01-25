ТАСС: Основателя хакерской группировки The Infraud Organization Новака сдали его сообщники
Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Новак заключён под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
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Члены The Infraud Organization заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест", — заявил собеседник агентства.
Как сообщается, всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации".
Уточняется, что дело расследует Следственный департамент МВД России. Тверской суд арестовал Новака до 18 марта, а ещё трое возможных участников группы — гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман — находятся под домашним арестом до той же даты. Меру пресечения никто из арестованных пока не обжаловал.
14 января стало известно, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоявшую за атаками на Apple и JBS. По версии следствия, в неё входило 14 участников, которые подозреваются по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Подозреваемым грозит лишение свободы и штрафы. Первыми арестованными стали Роман Муромский и Андрей Бессонов, позднее под стражу заключили Руслана Хансвярова и Михаила Головачука. Всего суд арестовал восьмерых предполагаемых участников REvil.
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