На 87-м году жизни умер поэт и журналист Юрий Поройков

В столице в возрасте 86 лет скончался поэт и журналист Юрий Поройков. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

"Юрий Дмитриевич Поройков скончался на 87-м году жизни в своей квартире на ул. Достоевского", — указывается в сообщении.

Причины смерти не сообщаются. Также не уточняется информация о времени и месте прощания с деятелем культуры.

Лауреат Бунинской премии Юрий Дмитриевич Поройков родился 23 февраля 1935 года. Советский и российский журналист, писатель и поэт был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. Он также удостоился таких званий, как заслуженный работник культуры РСФСР и Республики Башкортостан, стал кандидатом философских наук. Кроме того, Поройков был депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики (БАССР) седьмого созыва.