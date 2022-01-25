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На 87-м году жизни умер поэт и журналист Юрий Поройков

Он был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС, а также депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики (БАССР) седьмого созыва.

25 января, 06:08
<p>Поэт и журналист Юрий Поройков. Фото © VK / <a href="https://vk.com/doc153903901_587354751?hash=61c8c751a3a036f91b&dl=ae34601624bcf65bfa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юра Харитонов</a></p>

Поэт и журналист Юрий Поройков. Фото © VK / Юра Харитонов

В столице в возрасте 86 лет скончался поэт и журналист Юрий Поройков. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

"Юрий Дмитриевич Поройков скончался на 87-м году жизни в своей квартире на ул. Достоевского", — указывается в сообщении.

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Причины смерти не сообщаются. Также не уточняется информация о времени и месте прощания с деятелем культуры.

Лауреат Бунинской премии Юрий Дмитриевич Поройков родился 23 февраля 1935 года. Советский и российский журналист, писатель и поэт был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. Он также удостоился таких званий, как заслуженный работник культуры РСФСР и Республики Башкортостан, стал кандидатом философских наук. Кроме того, Поройков был депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики (БАССР) седьмого созыва.

Ранее Лайф писал, что в возрасте 47 лет умерла журналистка Наталья Горбунова. Она отмечена госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента РФ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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