На 87-м году жизни умер поэт и журналист Юрий Поройков
Он был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС, а также депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики (БАССР) седьмого созыва.
Поэт и журналист Юрий Поройков. Фото © VK / Юра Харитонов
В столице в возрасте 86 лет скончался поэт и журналист Юрий Поройков. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
"Юрий Дмитриевич Поройков скончался на 87-м году жизни в своей квартире на ул. Достоевского", — указывается в сообщении.
Причины смерти не сообщаются. Также не уточняется информация о времени и месте прощания с деятелем культуры.
Лауреат Бунинской премии Юрий Дмитриевич Поройков родился 23 февраля 1935 года. Советский и российский журналист, писатель и поэт был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. Он также удостоился таких званий, как заслуженный работник культуры РСФСР и Республики Башкортостан, стал кандидатом философских наук. Кроме того, Поройков был депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики (БАССР) седьмого созыва.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 47 лет умерла журналистка Наталья Горбунова. Она отмечена госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента РФ.
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