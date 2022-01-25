Ксения Стриж призналась, что испытала облегчение, потеряв ребёнка от актёра Зеленова

"Если честно, я испытала облегчение в той ситуации. Всё, что ни делается, к лучшему. Всё произошло само собой, я ни к чему не прикасалась", — поделилась звезда экрана.

Как пояснила Стриж, здесь дело не только в Зеленове, с которым они не состояли в браке и не жили вместе. Если бы ребёнок от актёра родился, то сейчас у неё было бы "семеро по лавкам". Кроме того, на момент беременности Ксения училась лишь на втором курсе института. Что касается Зеленова, то звезда радиоэфира не считает нужным тратить своё время на человека, который не занимал никакого места в её жизни. Она отметила, что была знакома с актёром всего год.