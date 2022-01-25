Ксения Стриж призналась, что испытала облегчение, потеряв ребёнка от актёра Зеленова
Телеведущая рассказала, что ей приходилось скрывать свою беременность от посторонних. Однако делать это пришлось недолго — выкидыш случился на раннем сроке. По словам Стриж, "всё, что ни делается, к лучшему".
Телеведущая Ксения Стриж. © ТАСС / Светлана Спирина
Теле- и радиоведущая Ксения Стриж призналась, что пережила выкидыш, когда была беременна от актёра Алексея Зеленова. При этом знаменитость рассказала, что потерю ребёнка считает скорее позитивным событием.
В эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1" Стриж поведала, что скрывала свою беременность от посторонних. Однако это пришлось делать недолго, так как на раннем сроке у неё произошёл выкидыш.
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"Если честно, я испытала облегчение в той ситуации. Всё, что ни делается, к лучшему. Всё произошло само собой, я ни к чему не прикасалась", — поделилась звезда экрана.
Как пояснила Стриж, здесь дело не только в Зеленове, с которым они не состояли в браке и не жили вместе. Если бы ребёнок от актёра родился, то сейчас у неё было бы "семеро по лавкам". Кроме того, на момент беременности Ксения училась лишь на втором курсе института. Что касается Зеленова, то звезда радиоэфира не считает нужным тратить своё время на человека, который не занимал никакого места в её жизни. Она отметила, что была знакома с актёром всего год.
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