Онколог Базылев назвал усталость и апатию по утрам признаками рака
Врач предупредил, что эти симптомы могут также указывать на падение гемоглобина и интоксикацию. Он подчеркнул, что при их появлении следует обязательно обратиться за медицинской помощью.
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Усталость и апатия, которые человек ощущает по утрам, могут говорить о различных проблемах со здоровьем, в том числе и об онкологическом заболевании. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с Пятым каналом.
По его словам, указанные симптомы и быстрая утомляемость также могут стать признаками падения гемоглобина или интоксикации. Они говорят о негативных изменениях в работе организма, поэтому при таких симптомах следует обратиться к врачу, чтобы он выявил причину и быстро устранил её.
"При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена", — сообщил Базылев.
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