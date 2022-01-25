Онколог Базылев назвал усталость и апатию по утрам признаками рака

Усталость и апатия, которые человек ощущает по утрам, могут говорить о различных проблемах со здоровьем, в том числе и об онкологическом заболевании. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с Пятым каналом.

По его словам, указанные симптомы и быстрая утомляемость также могут стать признаками падения гемоглобина или интоксикации. Они говорят о негативных изменениях в работе организма, поэтому при таких симптомах следует обратиться к врачу, чтобы он выявил причину и быстро устранил её.

"При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена", — сообщил Базылев.