В ЦВО в течение года проведут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

В 2022 году пройдёт пять крупных учений с боевыми запусками зенитных ракетных комплексов соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа. Мероприятия планируется провести на полигонах в Астраханской области и Бурятии. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника", — сообщил Лапин.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, в ходе учений военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши в дальние полигоны, а также отработают комплекс задач по оборудованию огневых позиций, смене районов дислокации и самоприкрытию комплексов ПВО. В мероприятиях задействуют около 2000 военных из числа боевых расчётов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.