В Ленобласти возбудили дело после гибели женщины на Крещение в самодельной проруби

В городе Гатчина Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели женщины в необорудованной купели на Крещение.

"Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Тело погибшей до сих пор не нашли.