В Ленобласти возбудили дело после гибели женщины на Крещение в самодельной проруби
Она с головой нырнула в купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей.
Кадр видео © LIFE
В городе Гатчина Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели женщины в необорудованной купели на Крещение.
"Первоначальными следственными действиями установлено, что 19 января 2022 года женщина 1981 года рождения самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, расположенную на реке Оредеж в посёлке Выра Гатчинского района Ленинградской области, и ушла под воду", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Тело погибшей до сих пор не нашли.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением.
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